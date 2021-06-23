Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi
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Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu bildirildi.

Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un deniz suyu kalitesi ile 6 yıldır 13 mavi bayraklı plaja sahip olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran-1 Eylül dönemlerinde 15 günde bir kentteki 45 ayrı noktadan deniz suyu numuneleri alınıp halk sağlığı laboratuvarlarında analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, mikrobiyolojik analizler sonucunda deniz suyunun kalitesinin belirlendiğine işaret edildi.

Yapılan son ölçümlerde de deniz suyundaki parametreler istenen değerlerde çıktığı vurgulanan açıklamada, yüzme suyu kalite değerlerinin rahatlıkla sağlandığına dikkat çekildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl plajlarla ilgili belirli standartlarda değerlendirmeler yapılıp plajın mavi bayrağa sahibi olup olmayacağına karar verildiği anlatılan açıklamada, "Vakıf tarafından plajdaki yüzme suyu analizlerinin mikrobiyolojik ve insan sağlığı açısından standartları sağlaması isteniyor. Ayrıca plajdaki kumsal, tuvalet ve lavaboların temizliği, halkı çevre açısından bilinçlendirmek için çevre eğitim etkinlikleri yapılması, halkın güvenli ve sağlıklı bir şekilde plajlardan yararlanabilmesi amacıyla cankurtaran, ilkyardım ve engelliler için hizmetlerin sağlanması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan kentteki 13 plaj, mavi bayrak sahibi olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nde en çok mavi bayraklı plaja sahip kent olduğunu vurguladı.

Deniz suyu kalitesi ile ilgili Samsun genelinde bir sıkıntı bulunmadığının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denize girebilir. Bazı durumlarda herhangi bir sorun yaşanması ya da kaçak ve kontrolsüz atık su deşarjları olması durumunda ise anlık olarak müdahale edilip gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Bu sayede deniz suyu kalitemizin sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Bu kaliteyi hem sağlamak hem de sürdürmek kolay değil. Su kalitesinin istenilen düzeyde tutulması için birçok etken var. SASKİ'ye ait arıtma tesislerinin, biyolojik arıtma tesislerinin verimliliğini artırarak, çıkan atıkların denize deşarj edilmemesini sağlayarak, arıtma tesislerinde terfi merkezlerinde koku tutucu filtre sistemleri yaparak, derelerin ıslah ve bakım çalışmalarını yaparak deniz suyundaki bu standartları sağlayıp sürdürülebilir hale getiriyoruz."

Samsun'daki mavi bayraklı plajlar ise şu şekilde:

"Atakum ilçesinde Omtel, Körfez, İnci, İncesu, Denizevleri, Dantel, Nazar, Denizkızı, Gençlik, Golf plajları; İlkadım ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Fener Plajı; Terme ilçesinde Miliç Çevre Eğitim ve Terme Karavan Kampı plajları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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Samsun'un 13 plajla Karadeniz Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip şehir olduğu belirtildi - Haberler
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