Samsun-Tutkusu Olduğu İşte 6 Yıldır Tek Başına Çalışıyor

Tutkusu olduğu işte 6 yıldır tek başına çalışıyor

Samsun'da 35 yaşındaki kadın girişimci Tuğçe Özkaner, üniversiteden mezun olduktan sonra memleketi Samsun'da gelerek tutkusu olduğu endüstriyel ürün tasarımda 6 yıldır tek başına çalışarak firmalara hizmet veriyor.

Samsun'da kadın girişimci Tuğçe Özkaner (35), 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tutkusu olduğu Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra ailesinin yanına yerleşti. Burada bir ofis açan Özkaner, 6 yıldır tek başına çalışarak firmalara endüstriyel ürün tasarımları, grafik tasarımları, logo tasarımları, kurumsal kimlik, ahşap ürün tasarımları, ahşap çocuk ürünleri, kanaviçeler, tablolar ve suluboya çalışmaları yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Ürün Tasarımı mezunu olduğunu belirten Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Tuğçe Özkaner (35), 'Mezun olduktan sonra Samsun'da ailemin yanına gelip bir atölyeyi ofisim haline getirdim. Burada kadınlara atölye çalışmaları yaparak keyifli ürünler çıkartıp, güzel vakitler geçiriyoruz. Tasarım benim için bir tutku olduğu için ürün tasarımlarında daha çok ahşap üzerine yönelerek tasarımlar çıkartıyorum. Kendim başında durarak çizip, tasarlayıp, sanayideki ustam ile birlikte bunları nihai bir ürün haline getiriyoruz. Aynı zamanda grafik tasarımı üzerine hizmet veriyorum. Tek başıma kadınlarla birlikte atölye çalışmaları yapıyorum. Yaklaşık 6 senedir bu sektöre hizmet veriyorum. Çok sayıda ürün ve grafik tasarımları üzerine firmalarla çalışmalarım oldu' dedi.