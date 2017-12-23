Samsun Türkiye'nin İlk Ahşap Ekolojik Oyuncak Müzesi, Samsun'da Açılacak
Türkiye'nin ilk Ahşap Ekolojik Oyuncak Müzesi, Samsun'da açılacakTÜRKİYE'nin ilk 'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi', Samsun Tekkeköy Mağazaları'nım bulunduğu Arkeoloji Vadisi'ne yapılıyor.
Türkiye'nin ilk Ahşap Ekolojik Oyuncak Müzesi, Samsun'da açılacak
TÜRKİYE'nin ilk 'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi', Samsun Tekkeköy Mağazaları'nım bulunduğu Arkeoloji Vadisi'ne yapılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Burada ahşaptan üretilen ve insanlık tarihinin bu zamana kadar kullandığı teknolojik gelişmeleri de yansıtan, yaşam standartlarını da yansıtan eşyaların oyuncağa dönüştürülmüş hallerini tanıtan, çocukların gelişiminde katkıda bulunan oyuncak müze yapmayı planlıyoruz. Müzemizi 23 Nisan 2018'e kadar tamamlayıp hizmete açacağız. Bu müze Türkiye'nin ilk 'Ekolojik Ahşap Oyuncak Çocuk Müzesi' olacak dedi.
Samsun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçede bulunan ve tarihi Eski Taş Çağına dek uzanan arkeolojik sit alanı kabul edilen 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi' içerisine Türkiye'nin ilk 'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi', yapılıyor. Çalışmalarına 6 ay önce başlanılan 'Ahşap Ekolojik Oyuncak Çocuk Müzesi' hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkan Hasan Togar, Bina da Türkiye'nin alanında ilki olan 'Ahşap Ekolojik Oyuncan Müzesi', çalışmalarına 6 ay önce başladık. Fikir babası lakabı 'oyuncakçı dede' olan ahşap oyuncak ustası Salih Tok'tur. 2-3 yıldır kendisiyle görüşüyoruz. Ağabeyimiz bizim peşimizi bırakmadı. gelecek nesillere aktarabilecek olduğumuz görevi bize gerçekleştirme imkanına getirdi. Burada çocuklarımızın geçmişine ve belliğine yer etmiş, bütün oyuncaklarında içerisinde yapılabildiği bir oyuncak müzesi, atölyesi, oyun alanı bu alan içerisinde olacak. Aynı zamanda da bizim kültürümüzü yansıtan çizgi roman kahramanlarımızın oyuncakları ve günümüz teknolojisininde yer aldığı insanlık tarihinin gelişmesiyle ilgli kağnısından tutunda uçağına kadar oyuncakların yer aldığı bir oyuncak müzesini Samsun'a ve ilçemize kazandıracağız dedi.
23 NİSAN'DA AÇILIYOR
Oyuncakların doğal ve kesinlikle kanserojen madde içermediğini ve müzenin açılış tarihini 23 Nisan 2018 olarak belirlediklerini söyleyen Başkan Togar, Geçtiğimiz haftalarda gördük kanserojen madde içeren binlerce oyuncakların yakalandığını okuduk. Maalesef insanoğlu paranın hırsıyla kendi geleceğini de evlatlarının da geleceğini körelte biliyor. Bizde bu konuda buna ön ayak olabilmek için kayıt altına alınmış tarihi evde böyle bir oyuncak müzeyi kurmayı düşündük. Bunun bütün ülkede örnek bir proje olacağına inanıyorum. Allah nasip ederse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu müzemizin açılışını planlıyoruz diye konuştu.
Müzeye ahşap oyuncaklar yapan 'oyuncakçı dede' lakaplı ahşap oyuncak ustası Salih Tok ise yaptığı açıklamada Burada en büyük desteği başkanımız verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaşadığım bu ilçede en büyük isteğim buydu. Gözlerim açık gitmeyeceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu müzemizi açacağız ve çocuklarımıza hediye edeceğiz dedi.