SAMSUN TÜRK KIZILAY'INDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından koronavirüs nedeniyle azalan kan bağışının artırılması için iftar sonrasında kan bağışında bulunulması için kan alım merkezilerini açık tutuyor.

TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından koronavirüs nedeniyle azalan kan bağışının artırılması için iftar sonrasında kan bağışında bulunulması için kan alım merkezilerini açık tutuyor. Bölgede günlük 100 üniteye kadar düşen kan bağışı miktarı yeniden arttı, günlük 325 üniteye kadar yükseldi. Kızılay yetkilileri halen kritik seviyede olan kan stoklarının artırılması için bağış çağrısında bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışı miktarının artırılması için yapılan çağrı karşılık buldu. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Tokat illerinde toplam günlük kan bağışı sayısı 100 üniteye kadar düşerken yapılan çağrı sonrasında bu rakam 325'e yükseldi. Ancak koronavirüs öncesinde günlük kan bağışı miktarının yaklaşık 500 ünite olduğu hatırlatılarak, vatandaşlara kan bağışına devam etmeleri çağrısı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kritik seviyenin altına düşen kan stokları vatandaşların bağışlarıyla kritik seviyenin üzerine çıktı. Ancak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kan stoklarının güçlendirilmesi için bağışların artırılması çağrısı yapıldı.

'GÜNLÜK KAN BAĞIŞI 100 ÜNİTEYE DÜŞMÜŞTÜ'

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, tüm dünyada koronavirüs salgınından dolayı zor günler geçirildiğini belirterek "Ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Bu tarihten sonra biz tüm hizmet birimlerimizle gerekli tedbirleri aldık. Gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Ancak bu tarihten sonra kan bağışlarında bir azalma yaşanmıştı. Bu azalma Ramazan Ayı'nda da devam etmesini bekliyorduk. Biz Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illerine hizmet veriyoruz. Bu illerde sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Salgın öncesi dönemde günlük ortalama 500 ünite kan bağışı alıyorduk, 11 Marttan sonraki süreçte bu rakam 100 üniteye kadar düşmüştü. Salgın öncesinde yaptığımız çalışmalarla stoklarımız iyiydi biz taleplerin hepsini bu iyi olan stoklardan karşıladık hiç bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

'ÇAĞRIDAN SONRA BAĞIŞ MİKTARI ARTTI'

Ramazan Ayı'nda kan bağışının düşmesini beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Tecrübelerimizden biliyoruz ki Ramazan ayında da kan bağışında bir azalma yaşanıyor stoğun artık kritik seviyelere düşmesi sonrasında sürecin böyle devam etmesi stoğu artık kritik seviyelerin de altına getirecekti. Bu anlamda tüm ülke çapında sayın genel başkanımızın tarafından bir çağrı yapıldı. Toplumun kan bağışına olan duyarlılığını artırması gerektiğini stoğumuzun artık kritik seviyenin altına düştüğünü sürecin böyle devam etmesi halinde kan bileşeni ihtiyacına gereksinim duyan hastaların tedavilerinin gecikebileceği ifade eden bir çağrıda bulunduk. Çağrımız ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarımız kar bağışına ilgi gösterdiler. Günlük kan bağışı miktarımız 100 üniteye düşerken şuan ortalama 325 üniteye yükseldi. Kritik seviyenin altına düşen kan stoklarımız kritik seviyelere ulaşmaya başladı. Bağışların bu şekilde devam etmesi ilerleyen günlerde stoğumuzun biraz daha iyileşmiş hale getirecek" diye konuştu.

'KAN BAĞIŞI KISITLAMA KAPSAMININ DIŞINDA'

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yapan Yıldırım, "Önümüzde bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var sonrasında Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kısıtlama süresince İçişleri Bakanlımızın genelgesi ile kısıtlama süresi içinde kan bağışında bulunmak için Kızılayın kan bağış noktalarına giden vatandaşlarımız kapsam dışındalar. Özellikle vatandaşlarımız kısıtlamanın olduğu süreçte de bağışta bulunabilirler. Kan bağışı kısıtlama kapsamının dışında. Biz vatandaşlarımızın kan bağışına olan duyarlılığına devam etmelerini istiyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde kan bağışında bulunmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA