Samsun Turizmden Daha Fazla Pay Almak İstiyor

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, Samsun'un turizmde hak ettiği payı alabilmesi için yeni dönemde daha etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk uluslararası adrenalin yüklü ekstrem sporlar festivaline ev sahipliği yapan Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, Karadeniz'in tek, dünyanın ise dolgu alanı üzerine inşa edilen ilk golf sahası olan Samsun Golf Sahası, barındırdığı ekolojik çeşitlilik nedeni ile UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, asırlık çivisiz camileri, kaya mezarları, mavi bayraklı plajları ile ön plana çıkan, Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım kenti Samsun, turizmde hedef büyüttü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, kentin en son 15 yıl önce güncellenen turizm haritasının yenilenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışmayla ilgili kamu kurumları, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerinden destek istediklerini anlatan İpekdal, konunun üzerinde detaylı bir çalışma yaparak kentin turizm haritasını en kısa sürede yenilemek istediklerini vurguladı.

Haritada Samsun'u dört destinasyonda yansıtmaya çalışacaklarına işaret eden İpekdal, şu bilgileri verdi:

"Haritanın bir yüzünde genel olarak Samsun'un turistik noktaları bulunacak. Diğer yüzünde örneğin doğu cephesinde ayrıntılı turistik noktalar olacak. Yani haritaya bakıldığı zaman Samsunla ilgili genel bir bilgi edinilecek ama mesela Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme tarafını gezmek istiyorsanız haritanın arkasında bu ilçelerin daha detaylı olarak tüm turistik yerleri işaretlenmiş olacak."

İpekdal, güncellenen haritanın basımı sonrası dağıtımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Haritanın ilgili kurumlar dışında okullara da gönderileceğini, bu sayede öğrencilerin kentin tarihi ve turistik noktalarını öğrenmelerini amaçladıklarını aktaran İpekdal, şöyle konuştu:

"Samsun'un tarihi ve turizm noktaları ile konaklama ve güzergahların bulunduğu turizm haritası için detaylı bir çalışma başlattık. Mevcut haritamız yaklaşık 15 yıl önce hazırlınmış. Örneğin Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu yok, golf sahası yok, Akdağ Kayak Merkezi yok, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin detaylı anlatımı yok, şehrin değişimi ve gelişimiyle turizme yeni kazandırılan zenginliklerin güncellenmesi gerekiyor."

Hazırlayacakları haritayı Arapça, Rusça ve İngilizce olarak da bastıracaklarını anlatan İpekdal, "İlk etapta 10 bin kadar basmayı planlıyoruz. Ancak ihtiyaca göre bu rakam arttırılabilir. Katıldığımız fuarlarda artık yeni ve güncellenmiş turizm haritasıyla tanıtımlar yapacağız. Bu sayede turizm anlamında daha etkin tanıtımlar yapmayı planlıyoruz. Samsun'un turizmde hak ettiği payı alabilmesi için yeni dönemde daha etkin çalışmalar yapacağız." dedi.

Adnan İpekdal, geçen yıl kenti 62 bin 621'i yabancı olmak üzere 470 bin 521 kişinin ziyaret ettiğini, bu rakamın çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerle çok daha yukarılara çıktığını, hedeflerinin ise yılda 1 milyon turist olduğunu sözlerine ekledi.