Samsun TÜGEM Seyhan Çiftçi'ye emanet
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Samsun TÜGEM Seyhan Çiftçi'ye emanet

07.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:13
Samsun TÜGEM Seyhan Çiftçi'ye emanet

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), Samsun il teşkilatlanması için Seyhan Çiftçi'yi başkan olarak seçti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), Samsun il teşkilatlanması için Seyhan Çiftçi'yi başkan olarak seçti.

Seyhan Çiftçi yaptığı açıklamada, "TÜGEM Samsun olarak, emlak sektöründeki tüm profesyonel iş ortaklarımızla artık birlikte güçlüyüz. Samsun'da bir aile olarak büyüyerek değerli mesleğimizin saygınlığını, kalitesini hep birlikte yükselteceğimize gönülden inanıyorum. Samsun'da hep beraber mesleğimize değer katmak, birlikte paylaşmak, birlikte kazanmak için tüm değerli arkadaşlarımı TÜGEM'e davet ediyorum" dedi.

TÜGEM hakkında bilgi veren Seyhan Çiftçi, "TÜGEM Türkiye'de emlakçılık mesleğine yeni bir vizyon ve misyon getirerek mesleğimizin değerini ve saygınlığını arttırmakta olup Türkiye'nin en büyük STK kuruluşudur. Emlak faaliyetlerinin başarı ile etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, emlak müşavirliği üzerine kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek dokümantasyon merkezi oluşturup çalışmalarını tüm üyelerini duyurma ve dağıtmayı amaçlar. TÜGEM, Çalışma Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticaret Yönetmeliği çalıştaylarında mesleği temsil eden tek STK olarak görev alıp aktif rol oynamıştır. Bakanlığa sunulan 14 farklı rapor ışığında çalışmalar şekillenmiş süreci ve aldığı görevi başarı ile yerine getirerek mesleğimize 'Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ni kazandırmıştır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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