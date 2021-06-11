Samsun, TÜBİTAK Türkiye finalinde 7 projede ödül aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun, TÜBİTAK Türkiye finalinde 7 projede ödül aldı

Samsun, TÜBİTAK Türkiye finalinde 7 projede ödül aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye finaline katıldığı 11 projenin 7'sinden ödül almayı başardı.

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye finaline katıldığı 11 projenin 7'sinden ödül almayı başardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında lise öğrencileri araştırma proje yarışması düzenlendiği aktarıldı.

Bu yıl yarışmaya Samsun'dan 88 farklı okuldan 430 öğrencinin hazırladığı 289 proje başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, "68 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bölge finalinde 44 ödülün 22'sini alarak büyük bir başarıya imza atan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar Türkiye finaline 11 proje ile katılmaya hak kazandı, 7'sinden de ödül alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, finale kalan ve derece alan tüm okulları, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi...
Erdoğan: 'Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa...
Erdoğan: "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Hande Erçel Selçuk Balcı
Spor Diego Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun, TÜBİTAK Türkiye finalinde 7 projede ödül aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 15:17:51. #1.13#

title