Samsun, TÜBİTAK Türkiye finalinde 7 projede ödül aldı

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye finaline katıldığı 11 projenin 7'sinden ödül almayı başardı.

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye finaline katıldığı 11 projenin 7'sinden ödül almayı başardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında lise öğrencileri araştırma proje yarışması düzenlendiği aktarıldı.

Bu yıl yarışmaya Samsun'dan 88 farklı okuldan 430 öğrencinin hazırladığı 289 proje başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, "68 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bölge finalinde 44 ödülün 22'sini alarak büyük bir başarıya imza atan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar Türkiye finaline 11 proje ile katılmaya hak kazandı, 7'sinden de ödül alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, finale kalan ve derece alan tüm okulları, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü