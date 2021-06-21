Samsun TÜBİTAK bölge finalinde 15 proje ödülü aldı
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Samsun TÜBİTAK bölge finalinde 15 proje ödülü aldı

Samsun TÜBİTAK bölge finalinde 15 proje ödülü aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında bölge finalinde, 37 ödülün 15'ine sahip oldu.

Samsun, TÜBİTAK proje yarışmalarında bölge finalinde, 37 ödülün 15'ine sahip oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları kapsamında, 15'incisi düzenlenen ve ülke genelinde 12 bölgede gerçekleşen yarışmanın Samsun bölge finalinin bu yıl Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 10 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 17 proje seçildiği aktarılarak, "Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada bölge finaline 122 proje davet edildi. Bölge finaline 33 proje ile bölge sergisine katılan Samsun, 5 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük alarak toplamda 37 ödülün 15'ini aldı. 10 alanın 9'unda ödül alan Samsun, bölge finallerinde en çok ödül alan il olarak yarışmaya damgasını vurdu." ifadelerine yer verildi.

Görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencileri tebrik ederek, "TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını öğrencilerimizin temel bilimlere ilgi duyması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esen, çalışmalarında nicelikle birlikte niteliğe de önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

" Öğrenci ve öğretmenlerimizi nitelikli çalışmalar konusunda destekliyoruz. Sadece proje başvurusu sayısına ya da oranına değil bölge sergisine katılma, ödül alma oranlarına da odaklanıyoruz. Örneğin bu sene, bölgemizdeki başvuruların yüzde 40'ını yapan ilimizin bölge finallerine katılma oranı yüzde 27, bölge finallerinden ödül alma oranı ise yüzde 41. İlimiz nitelikli projelerdeki istikrarlı başarısını artırarak devam ettirmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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