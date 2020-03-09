Samsun TSO Yüksek İstişare Kurulu toplandı
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Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Güncel

Samsun TSO Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Samsun'un geleceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

09.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:33
Samsun TSO Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Samsun'un geleceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.


Samsun TSO bünyesinde iş dünyasından oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantının açılışında Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği mevzuat doğrultusunda oluşturdukları Yüksek İstişare Kurulu'nun amacının, ekonomik, ticari ve sınai kalkınmasına katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi.


Birçok önemli proje Samsun'a kazandırıldı


Konuşmasında görev süreleri boyunca yaptıkları projeler hakkında Kurul üyelerini bilgilendiren Başkan Murzioğlu, "Göreve geldikten sonra Samsun adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Teknopark, Lojistik Merkez, Lojistik Merkez yatay kapalı depo projesi, Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Samsun'da Var, Samsun İçin Al Kampanyası, mobilya ve gıda sektörümüzün katılımını sağlayarak Rusya Krasnador'da Samsun Günleri etkinliği, sağlık ekipmanları, gıda, mobilya ve inşaat alanlarını kapsayan Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projeleri, Eximbank Samsun Ofisi ve Dış Ticaret Destek Ofisi'nin açılması, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Beceri'10 Projesi, KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi, Türkiye'de ilk defa bizim hayata geçirdiğimiz ve daha sonra Oda ve Borsalara örnek olan 7X24 Güvenli Elektronik İmzalı Belge Hizmeti Projesi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin açılması, Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda; Diyalog ve İşbirliği Projesi, AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi, yeni oda hizmet binasının kazandırılması yaptığımız çalışmalardan sadece bir kaçı. ve bunun gibi Samsunumuzun kalkınmasına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdik. İnşallah, göreve geldiğimiz günden beri üzerinde büyük bir ısrarla durduğumuz ve epey mesafe aldığımız kentimize yeni bir merkez organize sanayi bölgesini de milletvekillerimizin, Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle kentimize kazandıracağız" dedi.


Amaç, Samsun'un gelişimine katkı sağlamak


Göreve geldikten bu yana her kesimle diyalog içinde olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, "Projelerimizi görüş alışverişinde bulunarak ve istişare ederek yapmaya özen gösterdik. Samsun'da odamızla beraber bir ortaklık ruhu oluşturduk. Hayata geçirilen tüm projelerin başarısının altında kentin ortak akıl etrafındaki buluşması yatıyor. Şimdi bu kurulla birlikte, bu ortak akıl doğrultusunda şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkıları daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Sizlerin fikirleri ve görüşleri bizim için çok önemli. Amacımız, Samsunumuzu her alanda gelişimine katkı sağlamak" diye konuştu.


Toplantı, bundan sonraki süreçte Samsun ve Samsun ekonomisi adına yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışveriş yapılmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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