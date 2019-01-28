Samsun Tso Yönetim Kurulu İbra Edildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetleri ibra edildi.

Samsun TSO binasında gerçekleşen 2019 Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 2018 yılı faaliyetleri görüşüldü. Toplantıda faaliyetler, oy birliğiyle ibra edildi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, burada yaptığı konuşmada, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Samsun TSO olarak geçen yıl 10 bin istihdam sözü verdiklerini, buna karşılık 12 bin istihdam gerçekleştirdiklerini belirten Murzioğlu, TOBB tarafından geçen ay düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Murzioğlu, "Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız illerin ne kadar istihdam yapacağını sordu. Her il kalktı ve söyledi. Bizim şehrimizde geçen sene 10 bin dedik, 12 bin gerçekleşti. Ben de Cumhurbaşkanımıza, geçen seneki istihdam rakamlarını tutturmaya çalıştığımızı, iki kat artırabileceğimizi belirttim. Bunun da bedeli olduğunu, bedelinin Samsun merkezde büyük bir organize sanayi bölgesi kurulması olduğunu söyledim. Eğer bu olursa istihdamın iki katına çıkarılacağını ifade ettim." diye konuştu.

Türkiye genelinde uygulanan nefes kredilerinden de bahseden Murzioğlu, bu kapsamda 222 üyelerinin 16 milyon 290 lira krediden yararlandığını kaydetti.

Samsun TSO'nun gelir ve gider bütçesinin de açıklandığı toplantıda, odanın 2018 yılı gelirinin 10 milyon 975 bin lira, giderinin de 7 milyon 341 bin lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA