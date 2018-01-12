Samsun Tso Yol Haritasını Belirliyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2018-2021 yılları arasında yol haritasını belirlemek için "stratejik plan" çalışmalarına başladı.

Samsun TSO, 2018-2021 yılları arasındaki yol haritasını belirlemek amacıyla, kurum içi Stratejik Plan Eğitim Çalışması düzenledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışmanı Dr. Türkay Kısa eğitim öncesi Samsun TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Stratejik Planlama Süreci'ni paylaştı. Türkay Kısa, ardından Samsun TSO personeline iki grup halinde eğitim verdi. Eğitimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, Stratejik Planlama, Durum Analizi, Kurumsal Kimliğin Tanımlanması, Stratejik Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Belirlenmesi, İş Planlarının Hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme gibi başlıklar ele alındı.

"Stratejik plan sonuçlara odaklıdır"

Türkay Kısa yaptığı sunumda, TOBB Oda Borsa Akreditasyon Sistemi ve standardın işleyişine ilişkin temel yeterlilik ve temel hizmetler konularında bilgiler vererek, 2018-2021 yılları arasını kapsayacak stratejik planlama sürecinden bahsetti. Stratejinin, belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol, yöntem ve önemli politikalar, planların bütünü olduğunu belirten Kısa, "Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Burada kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik planlama girdilere değil, sonuçlara odaklıdır. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerekir. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Stratejik planlama hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Stratejik plan, kurumun, 'neredeyiz?', 'nereye gitmek istiyoruz?', 'gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz' ve 'başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz' başlıklarında dört temel ihtiyacı karşılar" dedi.

Murzioğlu: "Geleceğimizi planlıyoruz"

Stratejik çalışmalarla ilgili konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Ekonomik, sosyal ve teknolojik açılardan sürekli gelişim halinde olan ülkemiz koşullarına paralel olarak biz odaların da kendimizi yenileyerek bu gelişimi takip etmemiz kaçınılmaz olmuştur. Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı 'Oda Akreditasyon Sistemi' içinde yerini almıştır. 2018-2021 yol haritamızı belirlemek adına, bu günün verilerinden yola çıkarak, kurumumuzun hedeflerini, yani gelecek zaman diliminde nerede olacağımızı ortaya koyarak, geleceğimizi planlamak için çalışmalara başladık. Geleceğin organizasyonlarını bu günden planlamanın ve yapacağımız işleri planlı bir süreçte ele almamızın önemli metotlarından birisi de 'Stratejik Planlama'nın içinde olmaktır. Üyelerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun hizmet sunmayı planlarken, onların değişen ve hızla gelişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmelerinde, kendisini sürekli geliştirmesini de destekleyen projeler üretmeyi hedeflemekteyiz. Odamız, stratejik planlama çalışması sayesinde, üstlendiği görevlerde yapısal ve işlevsel açılardan sürekli iyileştirmeyi, kurumlara yol gösterici olmayı ve geleceğin organizasyonlarını bu günden planlamayı hedeflemektedir" diye konuştu. - SAMSUN