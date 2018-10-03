Samsun Tso Toplantısı Oka'da Yapıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meslek Komite Başkanlarının da katılımıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) yeni hizmet binasında yapıldı.

OKA tarafından verilen kahvaltı sonrası Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında meclis toplantısı yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıdan önce OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, meclis üyelerine bir konuşma yaptı.

Özen: "100 milyon euro hibe aldık"

Yeni projelere açık olduklarını belirten OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, "OKA olarak katma değeri yüksek, yenilikçi projelere imza atmak istiyoruz. Yenilikçiliği Türkiye'nin öğrenmesi gerekiyor. Yeni ekonomi programında değişim, denge ve disiplin ön plana çıktı. Değişimden kasıt, katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye'de üretilmesi. Umarım bunu sizlerle başaracağız. Önümüzdeki dönemde sektörlerin geliştirilmesini konuşacağız. Amasya, Çorum, Samsun, Tokat olarak Avrupa Birliği kaynaklarından en fazla yararlanan bölgeyiz. 100 milyon euro hibe aldık. 50 milyon euro lojistik köy, 43 milyon euroluk, laboratuvar, hizmet binamız, Amasya ve Tokat'taki ortak kullanım atölyemiz, Bafra'daki iş geliştirme binası. Bunların toplamı 100 milyon euroyu buluyor. Türkiye'de benzeri yok. Biz bu kapasiteyi paydaşlarımızla güzel çalışmamıza bağlıyoruz. Sizin bize verdiğiniz destek çok önemli. Biz hibe, finansman, teknik destek veriyoruz. Bizi sadece hibelerle değil verdiğimiz teknik ve istişare desteğiyle de anmanızı istiyoruz. Hangi yatırımı yaparsanız yapın, yapmadan önce bir görüşelim" dedi.

Murzioğlu: "Samsun'da var Samsun'dan al"

Ay içerisinde yapılan faaliyetleri anlatan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Biz 2009 yılında 'Samsun'da var Samsun'dan al' diye bir kampanya başlatmıştık. Daha sonra yerli üretimin etiketlenmesi ile alakalı meclis üyemiz Mehmet Akif bir görüş ortaya attı. Bugün bu yerli ürünlerin etiketlenmesine kadar geldi. Bizim başlattığımız 'Samsun'da var Samsun'dan al' projesi bunun kıvılcımı oldu. Bunun için arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binamızın çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de ilk defa güdümlü bir projeden Fuar ve Kongre Merkezine, odamızın yazdığı bir projeden 7 milyon TL destek aldık. Bu destek tamamen hibe. Bunun üzerine para katarak biz fuar ve kongre merkezini yaptık. Metal ve Kalibrasyon Merkezi için 3 milyonluk bir projemiz var. Bunu da alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantıdan sonra, Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ve Samsun Lojistik Merkezine teknik inceleme gezisi yapıldı. - SAMSUN