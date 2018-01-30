Samsun Tso Personeline "Değişim Yönetimi" Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeline verilen, "Değişim Yönetimi" eğitiminde konuşan eğitmen Cüneyt Örkmez, değişim için gerekli aşamaların bilgi ve strateji olduğunu belirtti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası personeline, 2018 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, "Değişim Yönetimi" eğitimi verildi. Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verilen yılın ilk eğitim toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi. Samsun il ve ilçe oda-borsa personellerinin de katıldığı eğitimde Cüneyt Örkmez, katılımcılara, "Değişimin Yöntemleri" hakkında bilgi verdi.

"Gerçeklerle yüzleşmezseniz, değişemezsiniz"

Rekabet edebilmek için değişimin şart olduğunu ifade eden eğitmen Cüneyt Örkmez, "Değişmezseniz, değişemezseniz kriz kaçınılmaz olur. Krizin değişik sebepleri var. Mevcut durum analizi yapmadığımızda neyi değiştireceğimizi bilemeyiz. Onun için değişimde mevcut durum analizi büyük önem taşıyor. Mevcut durum bazen içeriden çok iyi görülebilir. Ama bazen gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Gerçeklerle yüzleşemezseniz değişemezsiniz. Gelecekte nerede olmak istediğimizi değişimde sorgulamak gerek. Nereye doğru değişim? Neyi değiştireceğiz? İşte bunları sorgulayarak, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit etmeliyiz" dedi.

"Değişim kaçınılmaz oldu"

Değişimin, herhangi bir şeyi, bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade ettiğini kaydeden Örkmez, "Değişim için vizyon da koysanız, plan da yapsanız bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Değişim için gerekli aşamalar bilgi ve stratejidir. Değişimi gerçekleştirecekler, mutlaka bu kavramlara dikkat etmelidir. Yol haritanız ve iş planınız mutlaka elinizde olmalı. Değişimin özü; yararlı işlere dönüşen, anlaşılabilir, ekonomik değere sahip, ticarileşebilir, iyileşme içeren yeniliklerdir. Değişim süreci sancılı bir süreçtir. Onun için anlaşılabilir olunması şarttır. Rekabet, yaratıcılık ve gelişme ihtiyacı değişimi yaratan faktörlerdir. Artık insan ve toplum kavramları, çalışma hayatı, ticaret, pazar anlayışı, tüketici bilinci, yönetim anlayışı kısacası dünyadaki her şey değişiyor. Onun için herkesin değişime ayak uydurması, gerektiğinde değişmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

"Eğitimler devam edecek"

Üstlendikleri vizyon ve misyon çerçevesinde personelin hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Hizmet kalitemizi daha yukarılara taşımak adına bir plan doğrultusunda yıl boyunca çeşitli konularda eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yılın ilk eğitimini de değişim yönetimi üzerine düzenledik. Kurum içi eğitimlerimize, üye memnuniyet odaklı olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN