Samsun Tso'nun 2018 Bütçesi 8,7 Milyon

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2018 yılı tahmini gelir-gider bütçesi 8 milyon 720 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.



Samsun TSO, 2017 yılının son toplantısını Meclis Başkanı Aydın Özvatan başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinden biri olan 2018 yılı tahmini gelir-gider bütçesi, TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören tarafından okundu. TSO Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından incelenen 2018 yılı bütçesi 8 milyon 720 bin TL olarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. TSO'nun 2018 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.



2018 tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.



Samsunlu iş adamlarının yaptığı Şırnak gezisi kapsamında iş adamı Fahrettin Ulusoy, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. - SAMSUN