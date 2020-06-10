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Samsun TSO'dan yeni bir hizmet daha

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen bazı belgelerin odaya gelmeden, "MERSİS" programı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

Samsun TSO'dan yeni bir hizmet daha
10.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:43

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen bazı belgelerin odaya gelmeden, "MERSİS" programı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde (MERSİS) üretilen belgelerin elektronik ortamda talep edilmesi amacıyla başlattıkları alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını belirtti.

Belgeler MERSİS'ten alınabilecek

Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini ifade eden Murzioğlu, "Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesi çok önemli. Buna paralel olarak, akreditasyon sistemi sayesinde de oda ve borsaların kendilerini dönüştürüp geliştirmeleri de çok önemli. A Kalite Hizmet Belgesi'ne sahip odamız, üyelerine en iyi ve en pratik hizmeti vermek için de çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve TOBB işbirliği olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde üretilen belgelerin elektronik ortamda talep edilmesi amacıyla başlattığımız alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, hizmete aldık. Bu programa geçen ilk odalardan biri olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Üyelerimiz artık MERSİS üzerinden, Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi, Şube Açılış Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi gibi hizmetleri e-imzalı olarak alabilecekler. Belge talepleri, iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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