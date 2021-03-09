Samsun TSO'dan "Kadınım… Varım…" projesi
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Samsun TSO'dan "Kadınım… Varım…" projesi

09.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:50
Samsun TSO'dan

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkarak kadının toplumdaki vazgeçilemez yeri hakkında farkındalık oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, "Kadınım... Varım...

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkarak kadının toplumdaki vazgeçilemez yeri hakkında farkındalık oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, "Kadınım… Varım…" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında, çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, akademi dünyasından temsilciler ve üniversite öğrencileri, online ortamda bir araya gelerek iş dünyası için önemli kavramlardan biri haline gelen duygusal zeka kavramını ve duygusal zekanın kadınların kariyer yolculuklarında bir avantaj olarak nasıl kullanılabileceğini tartıştı. Öte yandan, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkılarak, kadının toplumdaki vazgeçilemez yeri hakkında farkındalık oluşmasına katkı sağlamak adına da bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan görseller şehrin işlek noktalarında konumlandırılarak ve sosyal medya paylaşımları ile halkın konuya dikkati çekildi.

"Kadın erkek eşitliği toplumun temel değeridir"

Konu hakkında açıklama yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kadın erkek eşitliği gelişmiş toplumların temel değerlerindendir. Biliyoruz ki; ekonomik kalkınma ve demokrasi, kadın haklarını savunduğumuzda ve kız çocuklarını güçlendirdiğimizde tam anlamıyla mümkün olabilir. İşte bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çeşitli projelerde AB ile birlikte çalışıyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, bunu sadece kadınlar için değil; hepimiz için yapıyoruz" dedi. - SAMSUN

Samsun TSO'dan 'Kadınım… Varım…' projesi
Samsun TSO'dan 'Kadınım… Varım…' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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