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Samsun TSO'dan "iş birliği protokolü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsun TSO'dan

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bir oto kiralama firması ile iş birliği protokolü imzaladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bir oto kiralama firması ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Samsun TSO'nun aktif üyelerine özel fiyatların yanı sıra, aylık ve daha uzun dönem yapılacak kiralamalarda adrese ücretsiz araç teslim imkanı sunuluyor.

Konuya ilişkin protokolün imza töreni, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören'in yanı sıra firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Üyelere büyük avantaj

Söz konusu protokol kapsamında; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı üyeler, firmanın Türkiye'deki tüm kurumsal ve lisansiye ofislerinden yapacakları günlük, aylık ve yıllık kurumsal kiralamalarda özel fiyat avantajlarından yararlanabilecek. Firmanın Samsun kurumsal ofisinden yapılacak kurumsal aylık araç kiralamalarında ise özel fiyatların yanı sıra, adrese ücretsiz araç teslim imkanı sunuluyor. İş birliği ile birlikte günlük ve aylık kurumsal kiralamalarda firma, uzun süreli kurumsal araç kiralamalarında ise filo üzerinden tüm oda üyelerine avantajlı kurumsal fiyatlar üzerinden hizmet sağlanacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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