Samsun Tso'dan İhracat Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, firmaların ihracatını artırmaya yönelik, "İhracatta Hedef Pazar Analizi ve Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi" verildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, "İhracatta Hedef Pazar Analizi ve Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi" düzenledi. Yaklaşık 70 firma temsilcinin katıldığı eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, ihracatın önemine vurgu yaptı.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok proje yürüttüklerini belirten Ayhan Çakır, "Bugün bizi bir araya getiren eğitim de bunlardan biri. Günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor. Geçmişte üretici de tüketici de birbirinden habersizdi. İhracatta pazar araştırması şimdi kolay. Biz pazar buluyoruz ama rakiplerimiz de buluyor. Bu sefer de pazar da rekabet başlıyor. Tabi hangi ürünü, hangi ülkeye pazarlayacağımızın bilgisi de önemli. Onun için de bilgili ve eğitimli olmak lazım. Biz bu noktada oda olarak bununla ilgili büyük bir envanter tutuyoruz. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfus da bilgiye ulaşmada çok istekli. Şehirler eskiden nüfuslarına göre büyüklükleriyle ölçülüyordu. Ama günümüzde şehirlerin büyüklüğü, küçüklüğü yaptıkları ihracatla ölçülüyor. Samsun şu anda yaklaşık 650 milyon dolar bazında ihracat yapan bir şehir. Son yıl içinde yapılan ölçümlerde Samsun, Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran iller arasında da gözüküyor" dedi.

"Yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var"

Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için de çaba harcadıklarının altını çizen Çakır, "Bunun için de yeni bir büyük OSB kurulması için çalışmamız var. Eğer ihracatta çıtayı daha fazla yükseltmek istiyorsak bunu başarmalıyız. Oda olarak bu çalışmanın üzerinde önemle duruyoruz. Bir diğer çalışmamız da Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz gün geldiği Samsun'da açıkladığı Samsun-Ankara demiryolu hattının açılması ve bu hattın direkt olarak Mersin'e bağlanması. Bu hattın da ihracatımızın artırılmasına çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öte yandan lojistik merkezimizin de geliştirilmesi için de uğraşlarımız var. Ama ihracatta en önemli konulardan biri de yetişmiş insan gücü. İhracatı yetişmiş insan gücü ile yaparsanız, karlı bir yatırım yaparsınız. Ama yetişmiş insan gücünüz yoksa ihracatınızın birçok ayağı eksik kalır. Rekabette yer almak istiyorsak çok bilgili ve donanımlı insan gücüne ihtiyacımız var. Biz de bu sorumlulukla eğitimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Uygulamalı eğitim verildi

Ardından da Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı ise Avrupa İşletmeler Ağı Projesi hakkında genel bilgilendirme ile projenin firmalara sunduğu uluslararası ticari ve teknolojik işbirliği fırsatları, Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına kayıt ve işbirliği profili gibi konularda katılımcıların bilgilendirdi. Daha sonra ise eğitmen Hakan Akın tarafından, firma temsilcilerine dış ticaret istihbarat kaynakları, hedef pazar analiz yöntemleri, pazar araştırma yöntemleri ve rakip pazar analizleri gibi konularda uygulamalı olarak eğitim verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA