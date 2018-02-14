Samsun Tso'dan Eximbank'a Şube Talebi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türk Eximbank'tan Samsun'da bütün Karadeniz'e hizmet verecek bir şube açmasını istediklerini söyledi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın katılımıyla, TSO Davut Altan Meclis Salonu'nda "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Samsun'a şube açılmasını isterken, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da bankanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Yıldırım: "Türkiye'nin en büyük 9. bankasıyız"

İhracatçılara kredi sağlama konusunda her yıl iyiye gittiklerini ifade eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Türkiye'nin en büyük 9. bankası olarak görev yapıyoruz. Kredi sağlamada 9., aktif büyüklükte ise 10. sıradayız. Bugün itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 25'ini finanse ediyoruz. Türkiye'nin 150 milyar dolardan fazla ihracatı var. Böylece ihracatçılar için vazgeçilmez bir banka haline geldik. Türkiye'de verilen ihracat kredilerinin de yüzde 56'sını tek başına biz veriyoruz. Bizim işimizin 3'te 2'si kredi ise kalan kısmı da garanti ve sigorta. Türkiye'nin dış ticaret sigortası noktasında da Türkiye'nin en büyük şirketi konumundayız. Aktif büyüklüğümüz ise yüzde 95 seviyesindedir. 2016 yılında ihracata verdiğimiz destek 33 milyar dolar oldu. 2017 yılında 40 milyar dolarlık iddialı bir hedef koyduk. Her şeye rağmen 2017 yılında 39.3 milyar dolarlık destek verdik. 2018 yılın için de 46 milyar dolarlık destek hedefi koyduk" dedi.

Murzioğlu: "Samsun'a Türk Eximbank şubesi istiyoruz"

Samsun'daki ihracatçı sayısının arttığını ve irtibat bürosunun yerine şube açılmasını isteyen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bir ülkenin kalkınmasına katkı veren en önemli sac ayaklarından birisi ihracattır. Ülkelerin ekonomik güçleri ihracatlarıyla değerlendiriliyor. İşletmeleri ilgilendiren her işte olduğu gibi ihracatta da finansman çok önemli. En güçlü iş ortağımız da Türk Eximbank'tır. Odamız çatısı altında bulunan Türk Eximbank irtibat bürosunun varlığı bizim için çok önemli. Samsun dahil 6 ile hizmet veren ofis, 600 ihracatçıya finansal destek veriyor. Samsun'da Türk Eximbank'tan faydalanan ihracatçı firma sayısı 15'ten 65'e yükseldi. Bunun anlamı, daha fazla ihracatçının Türk Eximbank'ı tanımasıdır. Bu ihracatçı firma sayıları ilerleyen zamanda gittikçe artabilir. Bölgeye hizmet verecek. Biz artık buranın irtibat bürosu olarak kalmasını istemiyoruz. Samsun'da bütün Karadeniz'e hizmet verecek bir şubenin açılmasını istirham ediyoruz. Bu isteğimizi geri çevirmeyeceğinize yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda talepler değerlendirilmek üzere not alınırken, konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi. - SAMSUN