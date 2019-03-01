Samsun Tso'da Kurulların İcra Komiteleri Belli Oldu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulunun İcra Komitesi yapılan seçimle belli oldu.

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulunun İcra Komitesi seçimleri yapıldı. Samsun TSO'da yapılan İcra Komitesi seçimlerinde 85 üyeli İl Kadın Girişimciler Kurulundan 39, 85 üyeli Genç Girişimciler Kurulundan da 45 kişi oy kullandı.

Kendi aralarında başkanlarını seçecekler

Yapılan seçimlerde 13 adayın isimlerinin yer aldığı Kadın Girişimciler Kurulu listesinden en çok oyu alan 8, 16 adayın isminin bulunduğu Genç Girişimciler Kurulundan da 6 üye İcra Komitesine seçildiler. Alınan sonuçlara Kadın Girişimciler Kurulundan en çok oyu alan Mihriban Akyüz, Nilgün Sarı, Emine Karaçuha Yılmaz, Canan Kazak, Deniz Bilkay, Melike Ersayın Güven, Vennas Akyol Haznedar ve Fatma Zehra Sırımcı İcra Komitesine seçildiler. Genç Girişimciler Kurulunda da en çok oyu alan Ümit Bener Ayla, Murat Ataseven, Osman Özkoç, Mustafa Numan Kama, Hakan Murat Erkan ve Selçuk Akyüz İcra Komitesine girdiler. İcra komiteleri, önümüzdeki günlerde ilçe odalarından seçilen diğer üyelerle bir araya gelerek, kendi aralarında başkanlarını seçecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA