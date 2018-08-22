Samsun Tso'da Bayramlaşma

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) geleneksel Kurban Bayramı kutlaması, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kurban Bayramı kutlama programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Birlik ve beraberliğin doruk noktaya çıktığı bayramlaşma töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kapıda karşıladığı misafirleriyle yakından ilgilendi. Törene katılan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de herkesle tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bugün tekrar hep birlikte bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bu vesile ile birbirimize karşı birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu, sevginin ve saygının ne kadar değerli olduğunu, birlikte çalışırsak ne kadar çok başarı elde edeceğimizi tekrar hatırlıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Bayramlarda yoğunlaşan sevgi, barış ve kardeşlik ortamının daim olması hepimizin ortak temennisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, ülkemize, büyük milletimize, İslam alemine, barışa her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Samsun TSO'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN