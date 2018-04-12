Samsun Tramvayda Fenalaşan Yolcuya Müdahale

Tramvayda fenalaşan yolcuya müdahale

SAMSUN'da Irak uyruklu bir genç kız, tramvayda fenalık geçirdi. Makinist önce komuta merkezine durumu bildirdi. Ardından iletişime geçilen 112 ekipleri Türkiş durağına gelerek seyir halindeki tramvayın durmasıyla birlikte yolcuyu sedye ile dışarı alıp ambulansla hastaneye götürdü.

Samsun'da Atakum ilçesinden şehir merkezine tramvayla giden Irak uyruklu Qabas Qahtar (17) isimli genç kız, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bunun üzerine yolcular durumu tramvay makinistine haber verdi. Tramvay makinisti de hemen durumu SAMULAŞ Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Buradaki görevliler 112'yi arayarak yardım istedi. 112 sağlık ekipleri ile görevlilerin iletişimi ile seyir halindeki tramvayla yapılan koordinasyon sonucu Atakum ilçesindeki Türkiş durağına ambulans geldi. Sağlık ekipleri tramvayın durağa gelmesinin ardından içine girerek baygınlık geçiren genç kızı sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.