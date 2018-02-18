Samsun Tkp'lilerin Toplantısına Tepki: 4 Yaralı

Tkp'lilerin toplantısına tepki: 4 yaralı

Samsun'da Türkiye Kominist Parti (TKP) İl Başkanlığı'nın Gazi Sahnesi'nde düzenlediği toplantıya 40 kişilik bir grup tepki gösterdi. Grup toplantının yapıldığı binaya girmek isteyince arbede çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi'nde meydana geldi. İddiaya göre TKP Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği bir toplantıya tepki gösteren yaklaşık 40 kişilik grup, toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Binanın girişinde bulunan TKP üyeleri ile grup arasında arbede yaşandı. TKP üyesi 4 kişinin yaralandığı olayda polis 18 yaşından küçük bir genci gözaltına aldı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. TKP üyeleri ise binayı terk etmeyip güvenlik talep etti. Polislerle TKP üyeleri arasında yapılan görüşmelerin ardından binada bulunan yaklaşık 45 kişi polis otobüsleriyle Atakum ilçesine götürüldü. Yaralıların hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.