: Samsun tır'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

09.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:35

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

SAMSUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sat 17.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı, Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, aynı yönde seyir halindeki Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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