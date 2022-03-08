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Samsun Ticaret Borsası

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 38-39 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 38-39 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)

2,502,50
İthal buğday

4,594,59
Pirinç12,0012,00
HUBABAT MAMULLERİ

Kırmızı Mercimek14,0014,00
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık

38,0039,00
DİĞER ÜRÜNLER

Salatalık3,0018,00
Biber7,0018,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Samsun, Ekonomi, Haberler

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