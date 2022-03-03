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Samsun Ticaret Borsası

AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 33-36 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 33-36 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,503,50
Pirinç12,0012,00
Buğday (ekmeklik)3,504,10
İthal buğday4,234,36
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği yağı (yemeklik)22,5022,50
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık33,0036,00
DİĞER ÜRÜNLER

Karnabahar7,007,00
Maydanoz1,251,50

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret, Samsun, Pirinç, Arpa, Ekonomi, Haberler

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