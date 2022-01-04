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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 29-35 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 29-35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,504,00
Mısır3,503,60
Buğday (ekmeklik)2,755,50
İthal buğday4,296,11
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)6,406,40
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık29,0035,00
DİĞER ÜRÜNLER

Domates0,900,90

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri

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