Samsun Ticaret Borsası
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 29-35 liradan satıldı.
SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 29-35 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
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Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "Türk inşaat sektörünün, 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı."
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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