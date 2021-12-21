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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 27,15 ile 32,03 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 27,15 ile 32,03 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)2,954,55
İthal buğday5,025,56
Buğday tritikale3,093,99

Mısır3,083,24
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)27,1532,03

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri

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