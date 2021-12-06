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Samsun Ticaret Borsası

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,93 ila 30 liradan satıldı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,93 ila 30 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)1,902,90
Çeltik3,774,50
Mısır2,502,70
Pirinç11,0011,00
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,006,00
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)23,9330,00
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Yumurta0,960,96
Elma1,101,10

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri

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