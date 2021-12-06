Samsun Ticaret Borsası
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,93 ila 30 liradan satıldı.
ÇELTİK, KONYA (AA) - Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23,93 ila 30 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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