Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 - 21,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 - 21,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,21
|1,67
|BİTKİSEL YAĞLAR
|Ayçiçek yağı (yemeklik)
|12,50
|12,50
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|Kuru soğan
|1,00
|1,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|21,00
|21,50
|DİĞER ÜRÜNLER
|Salatalık
|2,70
|3,60
|Biber
|3,00
|12,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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