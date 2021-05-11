Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 - 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 - 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|İthal Buğday
|2,10
|2,55
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday kepeği (dökme)
|1,68
|1,68
|Razmol (dökme)
|1,75
|1,75
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek sütü
|2,28
|2,35
|KURU MEYVELER
|İç fındık
|42,00
|42,00
|Kabuklu fındık (levant)
|22,00
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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