Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 - 23 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 - 23 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

İthal Buğday2,102,55
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday kepeği (dökme)1,681,68
Razmol (dökme)1,751,75
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,282,35
KURU MEYVELER

İç fındık42,0042,00
Kabuklu fındık (levant)22,0023,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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