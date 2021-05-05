Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 - 24 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 - 24 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)1,852,20
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Arpa (yemlik)1,501,90
Razmol1,781,78
Mısır unu2,932,93
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçek yağı (yemeklik)12,4113,14
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)21,5024,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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