Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 - 22,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,00 - 22,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)1,652,18
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday Kepeği (dökme)1,701,70
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)3,603,60
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)21,0022,50
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek Sütü2,552,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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