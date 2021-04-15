Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)1,741,80
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday (ekmeklik)1,902,30
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)3,753,75
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)22,2522,75
DİĞER ÜRÜNLER

Kuru Soğan0,600,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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