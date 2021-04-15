Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 22,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Arpa (yemlik)
|1,74
|1,80
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday (ekmeklik)
|1,90
|2,30
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,75
|3,75
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|22,25
|22,75
|DİĞER ÜRÜNLER
|Kuru Soğan
|0,60
|0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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