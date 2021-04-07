Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,80 - 23,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,80 - 23,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)2,002,30
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday unu (ekmeklik)3,003,00
YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,154,15
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)22,8023,50
DİĞER ÜRÜNLER

Domates0,700,95

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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