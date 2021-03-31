Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,50
|2,05
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday unu (ekmeklik)
|2,64
|2,66
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık (levant)
|22,25
|22,25
|DİĞER ÜRÜNLER
|Portakal
|1,00
|1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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