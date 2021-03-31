Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik) 1,50 2,05
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Buğday unu (ekmeklik) 2,64 2,66
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği (yağlık) 3,60 3,60
KURU MEYVELER
Kabuklu fındık (levant) 22,25 22,25
DİĞER ÜRÜNLER
Portakal 1,00 1,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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