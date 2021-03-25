Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 - 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 - 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,72
|2,30
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday kepeği (dökme)
|1,55
|1,73
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|2,50
|2,50
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|21,00
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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