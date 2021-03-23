Samsun Ticaret Borsası
23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:08
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|2,00
|2,08
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday kepeği (dökme)
|1,64
|1,74
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|2,10
|2,45
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|22,00
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
Haber Yorumları
500