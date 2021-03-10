Samsun Ticaret Borsası
10.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:00
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 22,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 22,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Arpa (yemlik)
|1,60
|1,68
|Mısır
|1,70
|1,70
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday unu (ekmeklik)
|2,62
|2,62
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,74
|3,75
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|22,00
|22,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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