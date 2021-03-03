Samsun Ticaret Borsası
03.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:54
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 23,00 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21,50 ila 23,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,95
|2,14
|İthal buğday
|1,81
|2,08
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Buğday kepeği
|1,68
|1,70
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|21,50
|23,00
|DİĞER ÜRÜNLER
|Domates
|0,70
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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