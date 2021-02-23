Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:48
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 23,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 23,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik) 1,65 2,05
Mısır irmiği 2,47 3,40
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Mısır unu 2,20 2,82
KURU MEYVELER
Kabuklu fındık 21,00 23,50
DİĞER ÜRÜNLER
Yaş üzüm 4,90 5,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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