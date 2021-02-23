Samsun Ticaret Borsası
23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:48
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 23,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 21 ila 23,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Buğday (ekmeklik)
|1,65
|2,05
|Mısır irmiği
|2,47
|3,40
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Mısır unu
|2,20
|2,82
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|21,00
|23,50
|DİĞER ÜRÜNLER
|Yaş üzüm
|4,90
|5,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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