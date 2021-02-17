Samsun Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun Ticaret Borsası

17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik) 1,00 1,10
Buğday (ekmeklik) 2,00 2,12
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Razmol (dökme) 1,70 1,70
YAĞLU TOHUMLAR
Ayçiçeği (yağlık) 3,60 3,60
KURU MEYVELER
Kabuklu fındık 23,00 23,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kadir Topbaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Meghan Markle Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:39:30. #1.16#
title