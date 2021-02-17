Samsun Ticaret Borsası
17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Arpa (yemlik)
|1,00
|1,10
|Buğday (ekmeklik)
|2,00
|2,12
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Razmol (dökme)
|1,70
|1,70
|YAĞLU TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|23,00
|23,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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