Samsun Ticaret Borsası
01.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:32
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,15 ila 22,75 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,15 ila 22,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Arpa (yemlik)
|1,10
|1,60
|Buğday (ekmeklik)
|1,60
|2,10
|HUBUBAT MAMÜLLERİ
|Razmol (dökme)
|1,75
|1,85
|YAĞLU TOHUMLAR
|Ayçiçeği (yağlık)
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu fındık
|22,15
|22,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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