Samsun Ticaret Borsası
25.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:37
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,50
|2,50
|ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|İnek Sütü
|1,70
|2,10
|KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|22,00
|23,00
|DİĞER ÜRÜNLER
|Yaş Üzüm
|5,00
|5,00
|Nar
|2,50
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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