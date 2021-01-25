Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

25.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:37
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 23 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

YAĞLI TOHUMLAR

Yağlık Ayçiçeği 2,50 2,50
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 1,70 2,10
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 22,00 23,00
DİĞER ÜRÜNLER
Yaş Üzüm 5,00 5,00
Nar 2,50 5,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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