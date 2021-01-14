Samsun Ticaret Borsası
14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:08
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 24 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 24 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Arpa yemlik
|1,60
|1,64
|Ekmeklik buğday
|2,00
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Haşhaş tohumu (beyaz)
|25,00
|25,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,00
|24,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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