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Samsun Ticaret Borsası

14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:08
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 24 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22 ila 24 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Arpa yemlik 1,60 1,64
Ekmeklik buğday 2,00 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Haşhaş tohumu (beyaz) 25,00 25,00
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,00 24,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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