Samsun Ticaret Borsası
12.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:29
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23-24 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 23-24 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Arpa yemlik
|1,10
|1,70
|Ekmeklik buğday
|1,65
|2,10
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|23,00
|24,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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