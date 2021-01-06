Samsun Ticaret Borsası
06.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:14
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 ila 23,25 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 ila 23,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Arpa yemlik
|1,60
|1,60
|Ekmeklik buğday
|2,00
|2,50
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|4,00
|4,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,25
|23,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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