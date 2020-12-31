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Samsun Ticaret Borsası

31.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:48
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 25,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
İthal buğday 1,37 1,68
Ekmeklik buğday 1,55 2,10
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği yağlık 10,00 10,00
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,25 25,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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