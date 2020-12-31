Samsun Ticaret Borsası
31.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:48
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 25,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,25 - 25,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|İthal buğday
|1,37
|1,68
|Ekmeklik buğday
|1,55
|2,10
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|10,00
|10,00
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,25
|25,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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