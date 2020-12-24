Samsun Ticaret Borsası
24.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:50
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22-24,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22-24,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,10
|1,40
|Ekmeklik buğday
|1,65
|1,70
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|5,00
|5,08
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,00
|24,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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