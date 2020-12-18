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Samsun Ticaret Borsası

18.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:22
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22- 22,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22- 22,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,60 1,60
Ekmeklik buğday 1,70 2,20
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği yağlık 3,75 4,00
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,00 22,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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